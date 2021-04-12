Хусаинов считает, что «Спартак» не заслужил права на пенальти в матче с «Локомотивом»

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов прокомментировал работу главного арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

«В первую очередь рассмотрим два эпизода в штрафной хозяев, когда мяч попадал в руки Пабло на 52-й минуте и Александра Сильянова на 87-й. Я понимаю расстройство болельщиков «Спартака» от поражения команды, но в данных эпизодах я согласен с Левниковым. Для меня они не тянут на пенальти, потому что оба были игровые. Невозможно на таком коротком расстоянии, оказавшись на пути мяча после удара, успеть убрать руку. Я согласился бы со всеми обсуждаемыми решениями Левникова, кроме момента с падением Квинси Промеса в штрафной. Не потому, что судья не назначил там пенальти, а потому, что поставил угловой вместо свободного удара в пользу «Локомотива». По правилам игры Сильянов действовал правильно. Именно Промес, играя открытой подошвой, играл опасно по отношению к себе. Это профессиональный момент, в котором Левников не разобрался, однако это, скорее, помарка, чем грубая ошибка», — приводит слова Хусаинова «Советский спорт».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками, отставая от «Зенита» на семь очков.

Ранее Уткин заявил, что после поражения от «Локомотива» «Спартаку» не стоит пытаться удержать Тедеско.