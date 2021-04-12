Хусаинов считает, что «Спартак» не заслужил права на пенальти в матче с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов прокомментировал работу главного арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Спартак» (2:0).
Хусаинов считает, что «Спартак» не заслужил права на пенальти в матче с «Локомотивом»
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«В первую очередь рассмотрим два эпизода в штрафной хозяев, когда мяч попадал в руки Пабло на 52-й минуте и Александра Сильянова на 87-й. Я понимаю расстройство болельщиков «Спартака» от поражения команды, но в данных эпизодах я согласен с Левниковым. Для меня они не тянут на пенальти, потому что оба были игровые. Невозможно на таком коротком расстоянии, оказавшись на пути мяча после удара, успеть убрать руку. Я согласился бы со всеми обсуждаемыми решениями Левникова, кроме момента с падением Квинси Промеса в штрафной. Не потому, что судья не назначил там пенальти, а потому, что поставил угловой вместо свободного удара в пользу «Локомотива». По правилам игры Сильянов действовал правильно. Именно Промес, играя открытой подошвой, играл опасно по отношению к себе. Это профессиональный момент, в котором Левников не разобрался, однако это, скорее, помарка, чем грубая ошибка», — приводит слова Хусаинова «Советский спорт».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками, отставая от «Зенита» на семь очков.

Ранее Уткин заявил, что после поражения от «Локомотива» «Спартаку» не стоит пытаться удержать Тедеско.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить