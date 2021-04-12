Уткин считает, что после поражения от «Локомотива» «Спартаку» не стоит пытаться удержать Тедеско

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Известный блогер Василий Уткин раскритиковал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско после поражения красно-белых в матче 25-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Локомотивом» (0:2).
Уткин считает, что после поражения от «Локомотива» «Спартаку» не стоит пытаться удержать Тедеско
  • РИА Новости

«На мой взгляд, этот матч чётко показывает, что не нужно уговаривать Тедеско, этого медвежонка Тедди, оставаться в «Спартаке». Если вы, конечно, хотите прогресса и развития команды. В игре с «Локомотивом» не сработало практически ничто из того, что считалось достижениями Тедеско до сих пор. Весь первый тайм я думал: «А где Соболев?» Его просто даже и не было. А весь второй тайм «Спартак» занимался делом, которое в просторечии называется… Есть такое выражение: «Ну хорош уже тити мять», — заявил Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Контракт Тедеско истекает летом 2021 года. Немецкий специалист объявил о том, что не намерен продолжать сотрудничество с командой.

Ранее Уткин выразил недоумение в связи с назначением Гончаренко в «Краснодар».

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