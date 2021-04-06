Уткин выразил недоумение в связи с назначением Гончаренко в «Краснодар»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером «Краснодара».

«Я вот, честно, не понимаю в альянсе «Краснодар» — Гончаренко позицию тренера. После такого расставания, как у него вышло с ЦСКА (он ведь там зашёл в тупик, как ни крути), через примерно неделю нырнуть другой тупик разруливать,» — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По мнению журналиста, Гончаренко не было бы лишним перезарядить батарейки.

«Хотя чёрт знает, какие у кого аккумуляторы. Да я и не обязан всё понимать. Просто недоумеваю. Поглядим», — написал он.

Контракт футбольного клуба «Краснодар» с Виктором Гончаренко рассчитан до лета 2023 года.

После 24 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте турнирной таблицы.

Ранее «Краснодар» объявил об отставке Мусаева.