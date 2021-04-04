«Краснодар» выступил с заявлением после отставки Мусаева

Футбольный клуб «Краснодар» выступил с заявлением после ухода Мурада Мусаева с поста главного тренера клуба.

«После матча с «Ахматом» главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера «быков» будет объявлено в ближайшие дни», — говорится в заявлении на официальном сайте ФК «Краснодар».

После 24 туров РПЛ «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Аршавин сравнил ситуацию в «Краснодаре» с разваленной деревянной телегой.