Аршавин сравнил ситуацию в «Краснодаре» с разваленной деревянной телегой

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Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение о ситуации в футбольном клубе «Краснодар».

«Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную деревянную телегу. Всё вроде красиво строилось — и развалилось в один сезон. Не видно концепции того, что играют свои воспитанники. Легионеры не всегда показывают тот уровень, который хочется. От этого получаются неразбериха и растерянность. Непонятная ситуация с вратарём в начале весенней части. Сегодня это всё сложилось воедино. Мусаеву, наверное, не стоило получать лицензию. Без неё результаты были лучше. Пропала стройность, все сами по себе, оборона трещит по швам», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

После возобновления сезона после зимней паузы подопечные Мусаева одержали всего одну победу, потерпели три поражения и один раз сыграли вничью. «Краснодар» с 34 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Мусаев объявил об уходе с поста главного тренера «Краснодара».

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