Двухматчевая дисквалификация и игра без зрителей условно: как РФС наказал Гилерме и «Спартак» за конфликт в матче РПЛ

КДК РФС наложил двухматчевую дисквалификацию на вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме за демонстрацию оскорбительных жестов в адрес фанатов «Спартака» во время матча 25-го тура РПЛ. Красно-белые наказаны проведением одной встречи без зрителей условно и штрафом в 500 тыс. рублей. В свою очередь, экспертно-судейский комитет признал все решения арбитра Кирилла Левникова верными. Этот вердикт вызвал недоумение у бывшего капитана десятикратных чемпионов России Валерия Шмарова, который обвинил судей в систематических ошибках. А экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что Гилерме не стоило обращать внимания на поведение фанатов.

«Гилерме не просто бежал, а показывал жест, однозначно демонстрирующий его отношение к собравшимся на нашей трибуне»

Заседание КДК РФС во вторник российские любители футбола ждали с огромным интересом, ведь на нём Контрольно-дисциплинарный комитет должен был рассмотреть сразу несколько скандальных эпизодов, произошедших до начала и во время матча 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» и принять соответствующие решения. Параллельно ожидался вердикт ЭСК РФС по работе на дерби судьи Кирилла Левникова, который сразу в трёх спорных эпизодах не назначил пенальти в ворота железнодорожников.

Наибольшее внимание вызывала ситуация с появлением бывшего арбитра ФИФА, а в настоящий момент — начальника красно-зелёных Станислава Сухины в судейской в преддверии встречи. Однако рассмотрение его дела пришлось перенести на пятницу, поскольку экс-рефери находится за пределами России, тогда как его присутствие на заседании обязательно.

Зато КДК поставил точку в деле Гилерме. Маринато был признан виновным в провокации болельщиков «Спартака» и дисквалифицирован на два ближайших матча РПЛ с «Ростовом» и «Тамбовом». По словам главы комитета Артура Григорьянца, оскорбительные жесты вратаря не были связаны с поведением фанатов.

«После забитого мяча он побежал к своим воротам и показал их. До этого в его адрес не звучало оскорбительных скандирований. Гилерме сказал, что они начались с первых минут матча. После его жеста пошли скандирования, и потом был второй жест», — приводит слова функционера спортивный журналист Сергей Егоров.

Однако санкции также были наложены и на красно-белых. Клуб наказан проведением одного матча без зрителей условно с испытательным сроком до конца следующего сезона и штрафом в размере 500 тыс. рублей. Несмотря на это, в «Спартаке» итоговым вердиктом остались довольны.

«Мы рады, что разные, по сути, моменты не увязали друг с другом. Это очень важно. Продолжаем утверждать, что клуб проводит работу с болельщиками, в том числе по недопущению какой-либо дискриминации. Свидетельства этой работы были представлены на КДК. Мы понесли наказание, его можно назвать справедливым. Ответственность лежит на обеих сторонах, в том числе на вратаре «Локомотива», — приводит слова директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова «Чемпионат».

В свою очередь, пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулёмин заверил, что к моменту, когда Гилерме показал неприличный жест фанатам, никаких централизованных скандирований с гостевой трибуны в его адрес не звучало.

«Он не просто бежал, а показывал жест, однозначно демонстрирующий его отношение к собравшимся на нашей трибуне. Потом он его повторил с использованием бутылки», — подчеркнул Кулёмин.

Между тем данной ситуацией уже заинтересовались в организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE). Там отметили, что разочарованы решением КДК РФС, поскольку реальное наказание в итоге получила жертва, и призвали Российский футбольный союз внести изменения в дисциплинарный кодекс.

«Учитывая, что болельщики «Спартака» оскорбляли Гилерме на расовой почве почти в каждом матче за последние пять лет и в этом сезоне уже были наказаны за аналогичное нарушение, отсроченное закрытие стадиона и небольшой штраф, с нашей точки зрения, не соответствуют прегрешению», — сообщили в пресс-службе организации.

Впрочем, во вторник КДК наложил санкции не только на Гилерме и «Спартак». В частности, на крупную сумму был оштрафован «Зенит» по итогам выездного матча с «Сочи».

«На трибуне «Зенита» были замечены Кельтский крест и свастика коловрат. За публичную демонстрацию нацистской символики клуб оштрафован на 200 тыс. рублей», — объяснил Григорьянц.

Также в РФС признали факт потасовки в подтрибунном помещении стадиона в Туле после окончания полуфинального противостояния Кубка России между «Арсеналом» и ЦСКА. По итогам разбирательств дисквалификацию получили тренер армейцев Василий Березуцкий и футболисты хозяев Гиа Григалава и Гурам Аджоев — младший.

«Произошла словесная перепалка в подтрибунке. Мы получили рапорт от помощника судьи. Рукоприкладства не было. За оскорбительное поведение дисквалифицировать Василия Березуцкого на два матча (один реальный, один условно) и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Для него установлен испытательный срок один год. За угрозу причинения вреда дисквалифицировать Григалаву и Аджоева-младшего на три матча Кубка России», — рассказал Григорьянц.

Если вердикт КДК РФС по делу Гилерме «Спартак» в целом удовлетворил, то выводы ЭСК РФС по работе Левникова вызвали у клуба недоумение. Комитет признал все решения Левникова правильными. Любопытно, что Кирилл является единственным судьёй, проведшим в текущем сезоне РПЛ минимум пять матчей, который не совершил ни одной ошибки. ЭСК разбирал 11 эпизодов с участием данного арбитра и во всех принял его сторону.

«Клуб не разделяет мнения ЭСК. Все участники матча со стороны «Спартака» и большое количество независимых экспертов говорили, что необходимо в спорных моментах поставить пенальти. Тем не менее решение принято. Возможно, если показ футбола в России, в частности, повторов спорных моментов, станет более качественным, то таких моментов станет меньше», — заявил Фетисов.

«Цирк под названием «РПЛ», когда обладатель золотых медалей известен заранее, комментировать не хочу»

Выводами комитета действительно остались недовольны многие эксперты. Так, бывший капитан «Спартака» Валерий Шмаров в разговоре с RT жёстко раскритиковал работу судей в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Цирк под названием «чемпионат России по футболу», когда обладатель золотых медалей известен заранее, я комментировать не хочу. Так и можете написать. Бесплатный цирк. Больше у меня слов нет. На мой взгляд, против «Спартака» арбитры допускают больше всего ошибок в текущем сезоне РПЛ. К сожалению, ситуация становится только хуже. Это в том числе доказывает выступление российских команд в еврокубках. Зачем тогда нужен VAR? Как хотят, так и рисуют линии. Как хотят, так и свистят. Судьи... Ладно, они бы придерживались какой-то последовательности в принятии решений для всех команд. Был бы другой разговор, а так даже не хочется разговаривать на данную тему. Стоит ли вести речь о предвзятости? Однозначно», — заявил эксперт.

А вот решение КДК по Гилерме, по его словам, в целом является правильным, поскольку в данной ситуации неправы были обе стороны.

«Маринато вывели из себя болельщики. При этом, насколько понял, фанаты «Спартака» не первый раз ведут себя подобным образом. Но и он провоцировал людей. Поэтому в какой-то степени вратарь «Локомотива» в сложившейся ситуации тоже виноват», — добавил Шмаров.

В свою очередь, бывший вратарь сборной СССР, а в настоящий момент член комитета РФС по этике Анзор Кавазашвили объяснил, почему КДК принял такое решение, и подчеркнул, что другого выбора в сложившейся ситуации у РФС просто не было.

«Можно предположить, что в данном случае в силу вступил один из пунктов положения регламента, в котором говорится, что любые попытки провоцировать болельщиков или вызвать агрессию с их стороны недопустимы и караются определёнными санкциями. Просто так никто бы не стал наказывать первого кандидата в сборную России», — заявил Кавазашвили в интервью RT.

Но, по мнению экс-голкипера сборной СССР, Гилерме изначально не стоило обращать внимания на поведение фанатов «Спартака».

«Знаете, сколько всего мне кричали с трибун, когда я играл? Но чем больше кричали, тем спокойнее я становился. Появлялась некая гордость. Получалось ведь, что болельщики готовы были разорвать меня на куски только потому, что я не пропускал. Вратарь и должен оставаться гордым, что вызывает такие эмоции. Поэтому Гилерме не нужно обращать внимания на фанатов «Спартака». Ведь Маринато после возобновления сезона выглядит блестяще. Он стал лучше выбирать позицию и превратился в настоящего хозяина положения в штрафной. Думаю, сборной России он сейчас очень нужен», — добавил Кавазашвили.