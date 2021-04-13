«Зенит» оштрафован за демонстрацию фанатами неонацистских символов

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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафе петербургскому «Зениту» за демонстрацию фанатами команды неонацистских символов во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
«Зенит» оштрафован за демонстрацию фанатами неонацистских символов
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Болельщики «Зенита» на 75-й минуте вывесили свастику (коловрат) и кельтский крест. За нарушение санитарного регламента — 50 тыс. штраф, за публичную демонстрацию нацистской символики — 200 тыс. штраф, за скандирование ненормативной лексики — 100 тыс.», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

«Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 2:1 и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка.

Ранее КДК объявил решения по итогу перепалки в матче Кубка России «Арсенал» — ЦСКА.

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