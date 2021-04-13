КДК объявил решения по итогу перепалки в матче Кубка России «Арсенал» — ЦСКА

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении по поводу перепалки в матче четвертьфинала Кубка России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА.

«В рапорте и протоколе матча было указано, что была перепалка между «Арсеналом» и ЦСКА. Мы дополнительно получили рапорт от помощника судьи, который описал ситуацию: кто что говорил и какие действия были предприняты в подтрибунном помещении. Речи о драке быть не может, просто словесная перепалка. У нас были представители ЦСКА и «Арсенала», были Григалава, Аджоев, Березуцкий и сотрудники безопасности», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

По его словам, Василий Березуцкий дисквалифицирован на два матча турнира, один из которых — условно. Также специалист оштрафован на 50 тыс. рублей. Аджоева и Григалаву отстранили на три матча КР каждого.

ЦСКА обыграл «Арсенал» со счётом 2:1 и вышел в полуфинал Кубка России.

Ранее КДК РФС наказал «Спартак» проведением одного матча без зрителей условно.