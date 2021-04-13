КДК РФС наказал «Спартак» проведением одного матча без зрителей условно
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«Было скандирование болельщиками «Спартака» по расовой принадлежности, цвету кожи в отношении Гилерме. Это не первый случай. Штраф «Спартаку» 500 тыс. и обязать провести один домашний матч без зрителей условно, испытательный срок — до конца сезона-2021/22», — цитирует Григорьянца РИА Новости.
Напомним, что сам Гилерме был дисквалифицирован на два матча за оскорбительные жесты в адрес фанатов «Спартака».
«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.
Ранее стало известно, когда КДК РФС вынесет решение по поводу инцидента с начальником команды «Локомотива» Станиславом Сухиной.