Стало известно, когда КДК РФС вынесет решение по поводу инцидента с Сухиной

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Председатель контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, когда будет рассмотрено обращение «Спартака» по поводу эпизода с начальником команды «Локомотива» Станиславом Сухиной перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Стало известно, когда КДК РФС вынесет решение по поводу инцидента с Сухиной
  • © официальный сайт футбольного клуба "Локомотив"

«Мы получили данное обращение поздно, около 22:00. Мы не могли уведомить своевременно Сухину, но мы выяснили, что он в командировке. Его присутствие обязательно при рассмотрении вопроса. Мы направили вопрос в департамент судейства, чтобы были дополнительные рапорты по его присутствию в судейской комнате. Также мы обратились к клубам по предоставлению дополнительных видео и записей с камер. В связи с этим по согласованию с клубами мы перенесли заседание на пятницу, 12:00», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Перед игрой начальник «Локомотива», бывший арбитр Станислав Сухина заходил в судейскую комнату, несмотря на то что посторонним запрещено там появляться.

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее в КДК РФС подтвердили информацию о дисквалификации голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.

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