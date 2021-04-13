В КДК РФС подтвердили информацию о дисквалификации Гилерме

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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц подтвердил информацию о дисквалификации голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме по итогам матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
В КДК РФС подтвердили информацию о дисквалификации Гилерме
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Мы рассмотрели эпизод с оскорбительными жестами Гилерме. За них Маринато дисквалифицирован на два матча РПЛ и оштрафован на 50 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Оскорбления с трибун в адрес Гилерме были зафиксированы в протоколе делегата матча. При этом, по утверждению красно-белых, зачинщиком конфликта стал вратарь, показывавший им неприличные жесты. 

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Гилерме дисквалифицирован на два матча по итогам инцидента с фанатами «Спартака».

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