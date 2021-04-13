СМИ: Гилерме дисквалифицирован на два матча по итогам инцидента с фанатами «Спартака»
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Об этом сообщает «Чемпионат».
Оскорбления с трибун в адрес Гилерме были зафиксированы в протоколе делегата матча. При этом, по утверждению красно-белых, зачинщиком конфликта был вратарь, показывавший им неприличные жесты. Данный эпизод должен был быть рассмотрен на заседании КДК РФС.
«Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 2:0.
Ранее в «Спартаке» ответили на обвинения «Локомотива» в одобрении расизма.