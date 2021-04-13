В «Спартаке» ответили на обвинения «Локомотива» в одобрении расизма
- РИА Новости
«Меня удивляет медлительная реакция коллег из «Локомотива». Хочу напомнить, что ещё вчера я назвал позицию «Спартака» о непринятии любых видов дискриминации на поле и вне его. Неужели коллеги этого не заметили? Или сегодня решили начать манипулировать фактами и выдёргивать цитаты из контекста?» — цитирует директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова «Чемпионат».
При этом Фетисов отметил, что все нарушения, имеющие отношения к прошедшей встрече, должны быть рассмотрены компетентными органами.
Ранее в «Локомотиве» отреагировали на заявление «Спартака» о провокациях Гилерме.