В «Спартаке» ответили на обвинения «Локомотива» в одобрении расизма

В «Спартаке» прокомментировал реакцию «Локомотива» на заявление красно-белых о провокациях Гилерме в адрес болельщиков в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Меня удивляет медлительная реакция коллег из «Локомотива». Хочу напомнить, что ещё вчера я назвал позицию «Спартака» о непринятии любых видов дискриминации на поле и вне его. Неужели коллеги этого не заметили? Или сегодня решили начать манипулировать фактами и выдёргивать цитаты из контекста?» — цитирует директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова «Чемпионат».

При этом Фетисов отметил, что все нарушения, имеющие отношения к прошедшей встрече, должны быть рассмотрены компетентными органами.

Ранее в «Локомотиве» отреагировали на заявление «Спартака» о провокациях Гилерме.