В «Локомотиве» отреагировали на заявление «Спартака» о провокациях Гилерме

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В «Локомотиве» прокомментировали заявление «Спартака» о провокациях вратаря красно-зелёных Маринато Гилерме в отношении болельщиков красно-белых в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Локомотиве» отреагировали на заявление «Спартака» о провокациях Гилерме
  • ©spartak.com

«Мы удивлены высказываниями одного из руководителей «Спартака». Апеллируя к тому, что Гилерме провоцировал болельщиков красно-белых, наш коллега смещает акценты и фактически оправдывает то, чему в современном мире нет оправдания», — цитирует директора по коммуникациям «Локомотива» Александра Бедарева Sport24.

По мнению Бедарева, сотрудник «Спартака» одобряет поведение болельщиков красно-белых.

«Получается, что сотрудник из числа руководящего состава «Спартака» вместо осуждения дискриминации по национальному и расовому признаку фактически одобряет такое поведение своих болельщиков и потакает расизму», — сказал он.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Спартака» в адрес Гилерме.

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