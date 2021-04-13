В «Локомотиве» отреагировали на заявление «Спартака» о провокациях Гилерме
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«Мы удивлены высказываниями одного из руководителей «Спартака». Апеллируя к тому, что Гилерме провоцировал болельщиков красно-белых, наш коллега смещает акценты и фактически оправдывает то, чему в современном мире нет оправдания», — цитирует директора по коммуникациям «Локомотива» Александра Бедарева Sport24.
По мнению Бедарева, сотрудник «Спартака» одобряет поведение болельщиков красно-белых.
«Получается, что сотрудник из числа руководящего состава «Спартака» вместо осуждения дискриминации по национальному и расовому признаку фактически одобряет такое поведение своих болельщиков и потакает расизму», — сказал он.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Спартака» в адрес Гилерме.