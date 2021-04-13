«Спартак» выступил с заявлением об осуждении расизма и дискриминации
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Спартак» осуждает любые формы проявления расизма и ведёт работу по искоренению и недопущению любых действий, носящих дискриминационный характер, в отношении кого бы то ни было», — цитирует главу департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова РИА Новости.
В московском клубе выразили надежду, что КДК РФС справедливо рассмотрит все зафиксированные случаи нарушения регламента на матче «Локомотив» — «Спартак».
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Спартака» в адрес Гилерме.