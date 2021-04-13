«Спартак» выступил с заявлением об осуждении расизма и дискриминации

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В «Спартаке» высказались о нарушениях регламента на матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
«Спартак» выступил с заявлением об осуждении расизма и дискриминации
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Спартак» осуждает любые формы проявления расизма и ведёт работу по искоренению и недопущению любых действий, носящих дискриминационный характер, в отношении кого бы то ни было», — цитирует главу департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова РИА Новости.

В московском клубе выразили надежду, что КДК РФС справедливо рассмотрит все зафиксированные случаи нарушения регламента на матче «Локомотив» — «Спартак».

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Спартака» в адрес Гилерме.

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