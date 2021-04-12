КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Спартака» в адрес Гилерме
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- РИА Новости
«Делегат матча «Локомотив» — «Спартак» зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Маринато Гилерме со стороны болельщиков «Спартака». Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС во вторник», — цитирует офицера Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина «Р-Спорт».
Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.
Ранее Тедеско сравнил вратаря «Локомотива» Гилерме с Нойером.