Тедеско сравнил вратаря «Локомотива» Гилерме с Нойером

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гилерме в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
Тедеско сравнил вратаря «Локомотива» Гилерме с Нойером
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Хотел бы отметить игру Гилерме. Нечасто в своей жизни приходилось видеть подобную игру вратаря. Можно сравнить с игрой голкипера «Баварии» Мануэля Нойера», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее Тедеско прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива».

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