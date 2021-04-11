Тедеско сравнил вратаря «Локомотива» Гилерме с Нойером

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гилерме в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Хотел бы отметить игру Гилерме. Нечасто в своей жизни приходилось видеть подобную игру вратаря. Можно сравнить с игрой голкипера «Баварии» Мануэля Нойера», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее Тедеско прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива».