Тедеско считает, что «Спартак» контролировал игру до первого гола «Локомотива»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру своей команды в матче со столичным «Локомотивом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Начало матча было хорошим. Контролировали ход игры, как и планировали. Нужно было брать инициативу на себя. Айртон в паре-тройке моментов мог бы найти партнёров в штрафной, могли бы открыть счёт. Но это сделал «Локомотив» в первой атаке. Продолжали хорошо играть, но во втором тайме случилось то, что случилось: произошло удаление. В перерыве поменяли схему и показали характер. Стали больше работать флангами, атаковать в глубину, могли забить», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Спартак».