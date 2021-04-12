«Надо держать себя в руках»: что известно о конфликте между Гилерме и фанатами во время матча «Локомотив» — «Спартак»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вызвал представителей «Локомотива» и «Спартака» для рассмотрения эпизода с участием Маринато Гилерме и болельщиков гостей во время матча 25-го тура РПЛ. Фанаты выкрикивали оскорбления, при этом, по утверждению красно-белых, зачинщиком конфликта был вратарь, показывавший им неприличные жесты. В свою очередь, бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев раскритиковал коллегу за несдержанность.

Матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Локомотив» принимал на своём поле «Спартак», получился богатым на события и острые моменты. Напряжённая атмосфера московского дерби ощущалась ещё до стартового свистка, а одним из самых неоднозначных эпизодов стал конфликт между вратарём хозяев Маринато Гилерме и болельщиками красно-белых.

Делегат встречи зафиксировал оскорбительные кричалки в адрес голкипера, доносившиеся с трибуны гостей, сообщили в РФС. При этом не уточняется, какой характер они носили. В то же время в «Спартаке» заявили, что бразилец сам провоцировал зрителей.

«Гилерме неоднократно провоцировал болельщиков «Спартака» по ходу матча, показывая им неприличные жесты. Соответствующее видео есть в распоряжении клуба. Видеодоказательства будут предъявлены Контрольно-дисциплинарному комитету Российского футбольного союза (КДК РФС)», — цитирует РИА Новости Антона Фетисова, главу департамента «Спартака» по связям с общественностью.

Впоследствии в социальных сетях появился ролик, подтверждающий это заявление. На нём видно, как бразилец делает оскорбительные жесты в адрес трибун, находящихся за его воротами, а затем кидает в их сторону бутылку. А один из фанатов «Спартака» отметил, что эпизод произошёл после гола Франсуа Камано на 23-й минуте матча.

«Наша трибуна в этот момент гнала команду вперёд, иногда обмениваясь любезностями с фанатами красно-зелёных. Куда без этого? Но важно отменить, что никаких зарядов в сторону вратаря футбольного клуба «Локомотив» и сборной России не было», — рассказал он Sport24.

Для выяснения обстоятельств произошедшего Гилерме и представители обоих клубов были приглашены на заседание КДК, назначенное на 13 апреля. По словам спортивного юриста Анны Анцелович, действия обеих сторон являются нарушением дисциплинарного регламента, поэтому комитету предстоит выяснить, кто именно был зачинщиком конфликта.

«В отношении вратаря может быть принято решение либо о штрафе, что является самым вероятным, либо о дисквалификации на пару матчей... В отношении зрителей тоже могут быть предприняты санкции. Возможен либо штраф, либо запрет допуска на сектор стадиона на один матч. В любом случае всё будет рассмотрено при соблюдении определённых процедур, должно быть представлено видео», — приводит слова Анцелович «Чемпионат».

Мнения относительно эпизода разделились. Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев отметил, что Гилерме в любом случае заслужил штраф за своё поведение, так как столь опытный спортсмен должен контролировать эмоции.

«Надо держать себя в руках — это 100%, в какой бы ситуации ты ни был. Когда подобное случается, надо как-то терпеть, вести себя порядочно — и тогда болельщики к тебе потянутся. Оштрафуют Гилерме? Считаю, что это будет справедливо. Ты можешь высказать что-то болельщикам, когда вышел со стадиона, но на поле, когда на тебя столько людей смотрит, это непорядочно», — сказал Дасаев «Спорт-Экспресу».

В свою очередь, известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал голкипера. Он высказался о недопустимости оскорблений на расовой почве и призвал клубы воспитывать своих фанатов «в духе равноправия и толерантности».

«Ненависть трибун друг к другу в дерби — основополагающая подобных конфликтов, в таких матчах не до сантиментов. Я не буду сейчас обвинять кого-то конкретного, просто хочу сказать, что в любой подобной ситуации надо разбираться. Но то, что у нас есть проблема такой реакции трибун на темнокожих спортсменов, — это правда», — заявил Губерниев.

На произошедшее отреагировали и в Госдуме РФ. По мнению депутата Игоря Лебедева, оскорбления по национальному или расовому признаку недопустимы. При этом он подчеркнул, что болельщики постоянно провоцируют друг друга и соперников, поэтому решать данную проблему необходимо таким органам, как КДК.

«За всё время ни разу не слышал, чтобы они приняли действительно серьёзное решение, например отстранение на некоторое время. Посидят там, поговорят, скажут: «Это нехорошо. Давайте штраф на клуб»... С какой стати штраф на клуб-то? Причём тут клуб и поведение болельщиков? Например, я дебил, приехал на игру и кричу на весь стадион оскорбления в адрес игроков. Штраф наложат на «Локомотив» из-за того, что я дебил? Это неправильно», — уверен Лебедев.

А член комитета по этике РФС Андрей Созин отметил неподобающее поведение фанатов «Локомотива», которые на протяжении всего матча вели себя провокационно и скандировали матерные кричалки. По его мнению, КДК необходимо рассмотреть и это эпизод, а также ввести строгие санкции в отношении фанатской трибуны красно-зелёных.

«На следующий матч они не должны приходить, иначе это не изменится никогда. Это отъявленные хулиганы. Про какой семейный сектор мы говорим, кто туда будет ходить? Пенсионеры, которые ничего не слышат?», — возмутился Созин.

Комитет действительно намерен проанализировать поведение болельщиков «Локомотива» на предстоящем заседании. В начале первого тайма на одном из секторов завязалась драка с участием фанатов обеих команд. Предположительно, хозяева начали выкрикивать оскорбления, в ответ на них полетели предметы со стороны гостей. Болельщики красно-белых побежали к оппонентам, после чего завязалась потасовка, остановить которую удалось лишь сотрудникам ОМОН.

Драка на первой минуте pic.twitter.com/HWZd3cE5lq — Ilya Sokolov (@lokosokol) April 11, 2021

Представители обеих сторон обвинили в инциденте организаторов и службу безопасности стадиона, из-за которых были нарушены правила рассадки. По их словам, болельщики «Спартака» и «Локомотива» по ошибке оказались на одном секторе, что привело к конфликту с рукоприкладством.

«Безопасники лиги изучают видеозаписи, и после тщательной проверки будет дана оценка этому эпизоду, компетентная и полная. Добавлю, что КДК РФС рассмотрит этот эпизод. И возможно, что принимающая сторона «Локомотив» понесёт наказание», — цитирует директора по связям с общественностью РПЛ Дмитрия Зеленова сайт телеканала «РЕН ТВ».