Дасаев призвал оштрафовать Гилерме за поведение в матче со «Спартаком»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев оценил поведение голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» (2:0).

«Имеет ли право вратарь так себя вести? Думаю, что нет. Нужно себя держать в руках, это 100%. В какой бы ситуации ты ни был. Когда такое случается, нужно как-то терпеть, вести себя порядочно. И тогда болельщики к тебе потянутся. Оштрафуют ли Гилерме? Считаю, что это будет справедливо. Можно высказать что-то болельщикам, когда вышел со стадиона, но на поле, когда на тебя столько людей смотрят, это непорядочно. Если последуют санкции, то это будет правильно», — цитирует Дасаева «Спорт-Экспресс».

13 апреля состоится заседание КДК РФС по поводу оскорбительных выкриков болельщиков «Спартака» в адрес Гилерме. Сам футболист приглашён на заседание.

Ранее депутат Лебедев высказался о ситуации с Гилерме.