Депутат Лебедев — о ситуации с Гилерме: болельщики «Спартака» не первый раз выкрикивают подобные вещи

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Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал скандирование фанатами «Спартака» расистских оскорблений в адрес голкипера «Локомотива» Гилерме во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Депутат Лебедев — о ситуации с Гилерме: болельщики «Спартака» не первый раз выкрикивают подобные вещи
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Я не видел, каким образом Гилерме провоцировал фанатов. Но отчётливо слышал оскорбительные выкрики со стороны фанатов «Спартака», носящие ярко выраженный националистический характер. Скорее всего, накажут «Спартак», хотя сам клуб тут ни при чём. Штрафовать необходимо тех, кто это выкрикивал. РФС сейчас пытается ввести систему идентификации болельщиков через паспорта болельщиков. Вот и вычислите, кто это кричал. Каждому дать штраф по 100 тыс. — и завтра никто кричать не будет. Болельщики «Спартака» уже не первый раз выкрикивают подобные вещи. Это непозволительно. Если не штрафовать каждого персонально, то подобное хамство с их стороны будет продолжаться», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

12 апреля КДК РФС заявил, что рассмотрит инцидент с оскорблением голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме. Сам футболист вызван на заседание КДК, которое состоится 13 апреля.

Ранее сообщалось, что Губерниев поддержал Гилерме после инцидента с фанатами «Спартака».

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