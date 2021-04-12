Губерниев поддержал Гилерме после инцидента с фанатами «Спартака»

Короткая ссылка
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об инциденте между вратарём «Локомотива» Гилерме и болельщиками «Спартака» во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги (2:0).
Губерниев поддержал Гилерме после инцидента с фанатами «Спартака»
  • РИА Новости

«Я не видел, что происходило между Гилерме и фанатами «Спартака», я смотрел футбол. Но эти уханья в адрес темнокожих футболистов бывают частенько, к сожалению. Любой расизм — это возмутительно. Каждый такой случай нужно разбирать отдельно. Я могу допустить, что Гилерме довели и у него не выдержали нервы. У нас непросто темнокожим спортсменам, а футболистам особенно. Хочу поддержать Гилерме и всех остальных, кто сталкивался с расизмом. Желаю ему поскорее вернуться в сборную России», — цитирует Губерниева Sport24.

Во время матча болельщики красно-белых выкрикивали оскорбительные выражения в адрес Гилерме, что было зафиксировано делегатом встречи. В «Спартаке» ответили, что вратарь железнодорожников спровоцировал болельщиков своими действиями.

Ранее спортивный юрист выразил мнение, что Гилерме может быть дисквалифицирован за провокацию болельщиков «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить