Губерниев поддержал Гилерме после инцидента с фанатами «Спартака»
- РИА Новости
«Я не видел, что происходило между Гилерме и фанатами «Спартака», я смотрел футбол. Но эти уханья в адрес темнокожих футболистов бывают частенько, к сожалению. Любой расизм — это возмутительно. Каждый такой случай нужно разбирать отдельно. Я могу допустить, что Гилерме довели и у него не выдержали нервы. У нас непросто темнокожим спортсменам, а футболистам особенно. Хочу поддержать Гилерме и всех остальных, кто сталкивался с расизмом. Желаю ему поскорее вернуться в сборную России», — цитирует Губерниева Sport24.
Во время матча болельщики красно-белых выкрикивали оскорбительные выражения в адрес Гилерме, что было зафиксировано делегатом встречи. В «Спартаке» ответили, что вратарь железнодорожников спровоцировал болельщиков своими действиями.
Ранее спортивный юрист выразил мнение, что Гилерме может быть дисквалифицирован за провокацию болельщиков «Спартака».