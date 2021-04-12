Спортивный юрист считает, что Гилерме может быть дисквалифицирован за провокацию болельщиков «Спартака»

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Руководитель спортивной практики Clever Consult Анна Анцелиович высказалась о конфликте голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме с болельщиками «Спартака» во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (2:0).
Спортивный юрист считает, что Гилерме может быть дисквалифицирован за провокацию болельщиков «Спартака»
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Обе ситуации являются нарушениями дисциплинарного регламента РФС. Они подлежат рассмотрению в рамках КДК. Если же будет доказано, что были оскорбительные действия как со стороны Гилерме, так и со стороны болельщиков, то могут быть вынесены санкции. В отношении голкипера может быть принято решение либо о штрафе, что является самым вероятным, либо же о дисквалификации на пару матчей», — цитирует Анцелиович «Чемпионат».

Во время матча фанаты «Спартака» выкрикивали оскорбительные скандирования в адрес Гилерме. КДК РФС сообщил, что рассмотрит данный инцидент. Позже в «Спартаке» заявили, что сам Гилерме неоднократно провоцировал болельщиков красно-белых по ходу встречи. 

Ранее в Госдуме осудили оскорбления болельщиков «Спартака» в адрес Гилерме.

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