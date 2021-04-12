В Госдуме осудили оскорбления болельщиков «Спартака» в адрес Гилерме

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал оскорбительные скандирования болельщиков «Спартака» в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Считаю, что любые оскорбления, особенно если они касаются расовой, национальной или темы цвета кожи человека, непозволительны. И не так важно: это футбольный матч или жизненная ситуация — подобные вещи не имеют место. Но назовите мне хотя бы один матч, где болельщики не оскорбляют кого-то», — цитирует Лебедева «Чемпионат».

Депутат отметил, что когда у людей заканчиваются аргументы, то они переходят на личности.

«Гилерме вчера вытащил всё возможное. Что оставалось болельщикам «Спартака»? Я был на стадионе, столько оскорбительных кричалок в адрес «Спартака», сколько сделали вчера болельщики «Локомотива» — давно не слышал», — сказал депутат.

По мнению Лебедева, оскорбления в адрес соперника присутствуют везде и всегда.

«Да, с этим надо бороться, но что делает КДК? Что они вообще могут сделать? За всё время ни разу не слышал, чтобы они приняли действительно серьёзное решение, например, отстранение на некоторое время», — отметил депутат.

Он считает, что штрафовать клуб за поведение болельщиков — это неправильно.

«РФС планирует вводить паспорта болельщиков. Зачем вы это делаете, ребята? Вы хотите полную идентификацию тех, кто нарушает правила поведения на стадионе. Введёте паспорт, сможете найти тех идиотов, которые кричат оскорбления, и накажете их штрафом. Вот это будет правильно. Отвечать должен тот, кто поступок совершил», — сказал Лебедев.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Ранее в «Спартаке» сообщили о провокациях Гилерме в адрес болельщиков.