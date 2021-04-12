Хохлов высказался о борьбе «Локомотива» и «Спартака» за Лигу чемпионов

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Хохлов высказался о перспективах железнодорожников попасть в Лигу чемпионов после победы над «Спартаком» (2:0) в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Фаворита в этой борьбе нет. Каждая из команд желает занять место в Лиге чемпионов. Если выбирать между «Спартаком» и «Локомотивом», то мне ближе красно-зелёные. Я играл за них, моя частичка осталась там. Плюс мне больше импонирует поведение на бровке Марко Николича, нежели Доменико Тедеско. Вот эти прыжки немца, постоянные апелляции к судьям. Мне это не нравится. У Тедеско виноваты все кругом, только не он», — цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».

После 25 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея 47 очков. «Локомотив» идёт третьим, набрав 46 очков.

Ранее спортивный юрист выразил мнение, что Гилерме может быть дисквалифицирован за провокацию болельщиков «Спартака».