Хохлов высказался о борьбе «Локомотива» и «Спартака» за Лигу чемпионов

Короткая ссылка
Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Хохлов высказался о перспективах железнодорожников попасть в Лигу чемпионов после победы над «Спартаком» (2:0) в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хохлов высказался о борьбе «Локомотива» и «Спартака» за Лигу чемпионов
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Фаворита в этой борьбе нет. Каждая из команд желает занять место в Лиге чемпионов. Если выбирать между «Спартаком» и «Локомотивом», то мне ближе красно-зелёные. Я играл за них, моя частичка осталась там. Плюс мне больше импонирует поведение на бровке Марко Николича, нежели Доменико Тедеско. Вот эти прыжки немца, постоянные апелляции к судьям. Мне это не нравится. У Тедеско виноваты все кругом, только не он», — цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».

После 25 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея 47 очков. «Локомотив» идёт третьим, набрав 46 очков.

Ранее спортивный юрист выразил мнение, что Гилерме может быть дисквалифицирован за провокацию болельщиков «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить