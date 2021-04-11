Гол и пас Смолова, удаление Айртона и десять сейвов Гилерме: как «Локомотив» обыграл «Спартак» в 25-м туре РПЛ

«Локомотив» обыграл «Спартак» в рамках 25-го тура РПЛ. Счёт в середине первого тайма открыл Франсуа Камано. А незадолго до перерыва преимущество железнодорожников ударом со штрафного удвоил Фёдор Смолов. Вдобавок в этом эпизоде красную карточку за фол последней надежды получил Айртон. Также одним из главных героев дерби стал Маринато Гилерме, совершивший десять сейвов.

Ключевой матч в борьбе за Лигу чемпионов

Первая половина сезона получилась как для «Локомотива», так и для «Спартака» неоднозначной. У обеих команд были проблемы, а красно-белые вовсе с декабря вынуждены были готовиться к смене тренера, после того как Доменико Тедеско объявил о желании вернуться в Германию.

Однако во второй половине сезона оба столичных коллектива преобразились. Железнодорожники выиграли семь матчей из семи во всех турнирах и поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ, а также вышли в полуфинал Кубка России.

Десятикратный чемпион страны начал 2021-й с поражений от «Динамо» и «Рубина», но затем одержал четыре победы подряд в РПЛ с общим счётом 16:5 и взлетел на вторую строчку, включившись в борьбу за чемпионство.

Неудивительно, что встреча между находящимися в отличной форме соперниками превратилась в одну из ключевых в сражении за медали. Красно-белые в случае успеха могли отбросить назад одного из главных конкурентов. В свою очередь, железнодорожники получали возможность до одного очка сократить отставание от зоны Лиги чемпионов.

При этом красно-зелёные не выигрывали у принципиального оппонента в РПЛ почти четыре года. Последний раз они оказывались сильнее ещё в августе 2017-го на «Открытие Арене». Одно из самых ярких противостояний в истории дерби закончилось со счётом 4:3 в пользу гостей. С тех пор они в шести матчах национального первенства трижды уступили «Спартаку» и столько же раз разошлись с ним миром.

К очередной игре обе команды подошли не без потерь. Однако медицинскому штабу гостей удалось сотворить настоящее чудо и к дерби поставить на ноги и получившего сотрясение мозга Самуэля Жиго, и травмированных Алекса Крала и Эсекьеля Понсе. Первые двое даже вышли на поле с первых минут, тогда как аргентинец остался в запасе.

«Локомотив» не мог рассчитывать на травмированных Владислава Игнатьева и Зе Луиша и дисквалифицированного Мацея Рыбуся. Если к отсутствию первых двух в команде давно привыкли, то поляк — практически безальтернативный кандидат на левый фланг обороны. В результате тренерский штаб железнодорожников по-настоящему удивил болельщиков, бросив в бой 20-летнего дебютанта Александра Сильянова, который ранее в РПЛ на поле не выходил. На правом же краю защиты появился не Дмитрий Рыбчинский, а более ориентированный на разрушение Дмитрий Живоглядов. Атакующий дуэт составили Фёдор Смолов и Франсуа Камано, которые отметились голами в кубковом матче с «Сочи».

Идеальные контратаки «Локомотива»

С первых минут «Локомотив» отдал мяч сопернику и сделал ставку на фирменные быстрые контратаки. Казалось, что красно-белые, в свою очередь, будут давить на левый фланг обороны соперника, который занял молодой Сильянов, но гости сначала больше наступали противоположным краем, где Живоглядов с трудом справлялся с быстрым Айртоном. Сам же Александр действовал достаточно спокойно и уверенно.

В ходе одной из первых атак бразилец выполнил опасный прострел в штрафную, и Соболев лишь чудом не замкнул передачу партнёра. А спустя десять минут Айртон уже сам пробил по воротам с рикошетом от ноги Живоглядова, но Маринато Гилерме среагировал на выстрел.

Вратарь хозяев в первом тайме вообще был очень хорош и совершил целых шесть сейвов. Многие из них получились по-настоящему сложными. Например, голкипер справился с выстрелом Квинси Промеса из-за пределов штрафной в дальний угол.

Александру Максименко также пришлось вступать в игру. Например, на десятой минуте он не позволил отличиться Смолову, который перед этим в чужой штрафной ушёл от Павла Маслова и Жиго и оказался на практически убойной позиции.

А на 22-й минуте «Локомотив» неожиданно открыл счёт. И в данном эпизоде оборона соперника в очередной раз проявила себя не лучшим образом. Дмитрий Баринов спокойно прошёл по правому флангу и выполнил подачу в штрафную на абсолютно свободного Гжегожа Крыховяка. В свою очередь, поляк имел достаточно времени, чтобы сделать выверенный прострел на Камано, которому оставалось лишь поразить пустые ворота.

Пропущенный мяч вынудил «Спартак» раскрываться ещё больше. Соответственно, «Локомотив» получал свободные зоны, в которые могли врываться быстрые нападающие, и регулярно этим пользовался.

Правда, в концовке первого тайма красно-белые едва не отыгрались, но вновь выше всяких похвал действовал Гилерме, который сначала справился с выстрелом Джордана Ларссона со штрафного, а затем парировал выстрел Джикии после подачи углового. В другом эпизоде Промес упал в штрафной после единоборства с защитником, но судья пенальти назначать не стал.

А в ответной атаке железнодорожники вновь наказали соперника за неаккуратные действия на своей половине поля. Жемалетдинов после передачи партнёра убежал один на один с Максименко, и Айртон вынужден был его сбивать. В результате бразилец получил прямую красную карточку, а Смолов со стандарта отправил мяч в левый от себя угол и отметился третьим голом за неделю. Вратарь в этом эпизоде, казалось, слишком сильно спрятался за стенкой и не дотянулся до мяча.

Спорное решение судьи

После перерыва Тедеско ожидаемо пошёл на изменение тактической расстановки. Место незаметного Соболева на поле занял Наиль Умяров. При этом команда перестроилась на схему с двумя центральными защитниками, а на левый край обороны опустился универсальный Зобнин. Мозес же переместился на правый край атаки.

Моментов у ворот Максименко с появлением в опорной зоне Умярова действительно стало меньше, но дело тут ещё и в том, что сам соперник их редко создавал. Правда, на 51-й минуте гости претендовали на пенальти после попадания мяча в руку Пабло, но судья Кирилл Левников, посоветовавшись с коллегами на VAR, на «точку» указывать не стал. При этом в данном эпизоде железнодорожников, несмотря на рикошет, в очередной раз спас Гилерме.

В дальнейшем «Спартак» продолжал владеть мячом, но практически не проникал в штрафную соперника. Особенно активен был Промес, который на левом фланге доставлял большие проблемы Живоглядову. Но защитники хозяев общими усилиями справлялись с угрозами. Особенно хороши были в борьбе на втором этаже Пабло и Чорлука.

Да и железнодорожники сами при случае убегали в опасные контратаки. Например, на 65-й минуте Смолов мог оформить дубль, но с его ударом в ближний угол из пределов штрафной справился Максименко. Александр также не позволил сыграть на добивании Камано.

Гилерме тоже продолжал спасать команду. В ходе одной из атак Ларссона вывели один на один передачей из глубины, но швед не сумел переиграть поймавшего сумасшедший кураж натурализованного бразильца. Этот момент, кажется, окончательно деморализовал подопечных Тедеско. Времени до конца матча оставалось всё меньше, а отыграть хотя бы один мяч им никак не удавалось.

В свою очередь, «Локомотив» в концовке вполне мог довести счёт до крупного. Николич бросил в бой Виталия Лисаковича вместо Смолова, и свежий белорус упустил сразу два выгодных момента. Максименко сначала справился с его ударом в ближний угол, а затем ногой парировал выстрел в дальний с линии штрафной.

Финальный свисток Левникова зафиксировал восьмую победу железнодорожников в восьмом матче после возобновления сезона. А первый триумф в игре со «Спартаком» в РПЛ с августа 2017-го позволил красно-зелёным сократить отставание от красно-белых до одного очка.