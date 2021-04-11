«Краснодар» уступил «Арсеналу» в РПЛ в первом матче под руководством Гончаренко

«Краснодар» на выезде потерпел поражение от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Туле и завершилась в пользу хозяев — 1:0. На 62-й минуте мяч забил Горан Чаушич.

Эта игра стала первой для Виктора Гончаренко на посту главного тренера «Краснодара».

«Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 34 очками находится на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Рубин» победил «Ростов» и поднялся на четвёртое место в РПЛ.