Футболист «Рубина» Деспотович заявил, что надеется выступать в России до конца карьеры

Нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович обратился к бывшему форварду сборной России по футболу Роману Павлюченко.

«Все, кто со мной знаком, знают, что я очень люблю Россию. Для меня это страна, в которой я надеюсь остаться до конца футбольной карьеры. Роман Павлюченко, прости, если сказал что-то, что тебе не понравилось. Ты мой кумир», — написал Деспотович в сториз в Instagram.

Сербский форвард в одном из своих интервью заявил, что не любит традицию в российском футболе заезжать в гостиницу за день до игры. Павлюченко выразил недовольство данным высказыванием и сказал, что Деспотович может уезжать из России, если ему что-то не нравится.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Деспотович провёл 21 матч, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее в «Рубине» отреагировали на заявление Павлюченко в адрес Деспотовича.