«Битва за место под солнцем»: Ледяхов о матче «Локомотив» — «Спартак», мастерстве Промеса и преображении Смолова

Победитель московского дерби «Локомотив» — «Спартак» в рамках 25-го тура РПЛ с большой долей вероятности пробьётся в Лигу чемпионов по итогам сезона. Об этом заявил в интервью RT бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов. По его словам, команды должны поразить ворота друг друга как минимум по разу. Также специалист назвал Фёдора Смолова главной ударной силой железнодорожников на данный момент, удивился тому, насколько быстро Квинси Промес стал лидером красно-белых как на поле, так и в раздевалке, и предположил, что Доменико Тедеско в любом случае покинет свой пост.

«Соперники как минимум забьют по одному мячу»

— «Локомотив» на неделе провёл матч Кубка России с «Сочи», тогда как «Спартак» отдыхал. Значит ли это, что красно-белые подойдут к дерби более свежими, или у железнодорожников останутся ресурсы?

— Сил «Локомотиву» должно хватить. Команда хорошо себя проявляет во всех отношениях после возобновления сезона. Сейчас красно-зелёные находятся на эмоциональном подъёме и к тому же вышли в полуфинал Кубка. Нет ничего страшного, что вместо обычной тренировки они провели официальную игру. В РПЛ «Локомотив» в настоящий момент идёт третьим, «Спартак» — вторым. Это будет битва за место под солнцем. Можно предположить, что победитель пробьётся в Лигу чемпионов.

— Обеим командам комфортно атаковать на скорости и пользоваться свободными зонами в обороне соперника. Какую тактику они могут предпочесть в этом матче?

— Мы не знаем, как будут развиваться события. Посмотрим, в каком состоянии команды подойдут к игре и какие футболисты окажутся в обойме. Предсказывать что-то не возьмусь. Не исключено, что матч в силу своей важности выйдет не сильно зрелищным, но думаю, игра будет всё же обоюдоострая. Соперники как минимум забьют по одному мячу. Будем надеяться, что болельщики получат удовольствие.

— При этом «Локомотив» в обороне действует несравнимо надёжнее «Спартака». Может ли это стать решающим преимуществом для железнодорожников?

— Пожалуй, да, ведь красно-белые пропускают в каждом матче. Причём возникают большие вопросы по тому, как команда защищается в целом. Вдобавок «Локо» и забивает немало, а весной отличную форму набрал Фёдор Смолов. Но подопечные Доменико Тедеско проблемы на своей половине компенсируют яркой игрой в атаке.

— Отсутствие Самуэля Жиго может стать для красно-белых фатальным?

— Это серьёзная проблема, ведь француз — ведущий защитник «Спартака». С другой стороны, в обойме есть Илья Кутепов, возможности которого всем хорошо известны. Неслучайно его даже вызвали на последний сбор национальной команды. Так что найдётся, кем заменить Жиго. Пускай Кутепов доказывает, что является футболистом основного состава.

— Павел Маслов в последних трёх турах РПЛ забил два мяча в свои ворота. Как тренерскому штабу в такой ситуации вести себя с футболистом, чтобы он вновь почувствовал уверенность в себе?

— Он парень молодой, а молодым свойственно ошибаться. Да, Павел неудачно сыграл за молодёжную сборную России на чемпионате Европы и отметился сразу двумя автоголами в РПЛ. Однако это не отменяет того факта, что Маслов — качественный защитник. Неслучайно он практически не выпадает из основного состава «Спартака». Тедеско правильно делает, что продолжает доверять футболисту, несмотря на помарки. Со временем Маслов обретёт уверенность в своих силах и начнёт показывать более качественную игру.

— Его автоголы — случайность или следствие системных ошибок, связанных, например, с неправильным выбором позиции?

— Точно не говорил бы о закономерности. Смотрел матч с «Ростовом», и там обвинить Павла в том, что он срезал мяч в собственные ворота, было сложно. Имел место небольшой рикошет. Маслов занимал абсолютно правильную позицию в своей штрафной, и ему просто не повезло. А так он в центре обороны действует достаточно уверенно.

— Насколько сильно по красно-белым ударит отсутствие Алекса Крала? Показалось, что с «Ростовом» «Спартак» спокойно справился и без него.

— Если «Спартак» намерен бороться за самые высокие места, то должен уметь выходить из таких ситуаций, когда по тем или иным причинам выпадают лидеры. С «Ростовом» красно-белые также играли без Крала, и команда его отсутствия не заметила. В опорной зоне очень прилично выглядели моторный Роман Зобнин и Наиль Умяров, через которого начиналась большая часть атак. Для последнего сейчас особенно важный момент, ведь он имеет возможность вытеснить чеха из стартового состава, хотя Алекс, конечно, качественный футболист. Плюс клуб приобрёл достаточно квалифицированного исполнителя Йоррита Хендрикса. Он тоже может занять место в опорной зоне.

«Соболев забивает аутсайдерам и середнякам, это немного другой уровень»

— Александр Соболев в последних четырёх матчах чемпионата страны забил семь мячей. Однако в соперниках у красно-белых были неидеальные с точки зрения действий в обороне соперники. Сможет ли форвард на равных противостоять защитникам такого класса, как Ведран Чорлука и Пабло?

— Безусловно, это очень качественные футболисты. И будет интересно посмотреть на игру Соболева в матче с по-настоящему сильным соперником. Да, Александр забивает аутсайдерам и середнякам, однако это немного другой уровень. Очевидно, что весной он набрал отличную форму. Статистика говорит сама за себя. Но не стоит концентрироваться на одном Соболеве. В Черкизове всё будет зависеть от того, как проявят себя и другие футболисты атакующей группы «Спартака».

— Оба центральных защитника «Локо» хорошо ведут борьбу, но при этом не обладают высокой скоростью. Джордан Ларссон способен этим воспользоваться?

— Пабло и Чорлука действительно достаточно медленные. Тем не менее на уровне РПЛ оба выглядят прилично за счёт отличного выбора позиции. У «Спартака» в составе есть быстрые футболисты, но «Локомотив» может максимально низко сесть в оборону, чтобы не оставлять сопернику свободных зон. Думаю, таким образом железнодорожники и поступят. Атака «Спартака» очень мобильная. Мы видим большое количество перемещений. Промес и Ларссон — быстрые ребята, а Соболев отлично цепляется за мячи. Им ни в коем случае нельзя давать разбежаться.

— В 2021-м «Локомотив» играет с одним опорным полузащитником Максимом Мухиным. Не рискованно ли оставлять его в одиночестве против такого мастера, как Промес?

— Мухин остаётся один исключительно при атаках команды. Когда железнодорожники отдают мяч, вниз к нему садятся два инсайда — Крыховяк и Даниил Куликов либо Дмитрий Баринов. Так что в опорной зоне исполнителей у хозяев будет достаточно. Да и сам Мухин уверенно закрепился в основе «Локо». Неслучайно Черчесов вызвал его в сборную и выпустил на замену в матче со Словенией. В свою очередь, Промес не действует исключительно на позиции десятки и часто сваливается на фланги, перемещается по всему фронту атаки.

— Фёдор Смолов в матче Кубка России с «Сочи» оформил дубль. Ранее он в РПЛ поразил ворота тех же южан и «Арсенала». Можно сказать, что нападающий полностью восстановился после травмы?

— Смолов не играл долгое время. Его постоянно преследовали какие-то травмы. Сейчас он наконец набрал великолепную форму и выглядит очень прилично. «Сочи» в Кубке Фёдор забил классные мячи. Назову его основной ударной силой «Локо» на данном этапе. Плюс, конечно, он горит желанием вернуться в сборную и принять участие в Евро. По состоянию здоровья нападающий уже очень давно туда даже не вызывался. Дай бог ему закончить сезон без новых повреждений. Тогда появятся все шансы сыграть на первенстве континента.

— Можно ли связать прогресс нападающего с тем, что «Локомотив» начал больше действовать на пространстве, и он получил возможность демонстрировать свои сильные качества?

— Многие соперники в России прежде старались играть с красно-зелёными достаточно низко и стремились не оставлять им свободного пространства. Соответственно, у нападающих просто не было зон, в которые они могли бы врываться. Сейчас «Локо» начал действовать чуть по-другому. Допустим, «Сочи» не закрывался в обороне, и Смолов дважды этим уверенно воспользовался.

— Сейчас в «Локомотиве» сложилась парадоксальная ситуация, при которой в середине поля в условном ромбе все играют настолько здорово, что в основу тяжело вернуться даже Дмитрию Баринову и Антону Миранчуку. Как думаете, на какой позиции Николич может использовать последнего?

— Сложно сказать. Он только восстановился от травмы и пока находится не в оптимальных кондициях. Жемалетдинов после возобновления сезона выглядит очень прилично и даже пробился в основу сборной. Прямо сейчас Антону сложно с ним конкурировать. Тем не менее когда Миранчук наберёт форму, думаю, Николич найдёт место на поле обоим. Варианты есть. Например, можно использовать их в роли инсайдов или вовсе отказаться от схемы с ромбом в середине поля. Чем больше классных футболистов, тем лучше. Это приятная головная боль для тренера. Понятно, что Миранук — игрок основного состава, и сидеть на скамейке он не должен. С другой стороны, в данный момент у «Локо» есть результат, а Жемалетдинов полезно действует на позиции десятки и менять что-то смысла нет.

— Ещё один ключевой исполнитель «Локо», Маринато Гилерме, заиграл намного увереннее — в его активе после возобновления сезона пять «сухарей». С чем связан такой прогресс?

— Маринато — достаточно опытный футболист. Он уже не первый год выступает за «Локомотив». Да, у Гилерме случился неудачный отрезок в конце 2020-го, но за счёт опыта ему удалось наладить своё эмоциональное состояние. Плюс на сборах человек набрал отличную форму. Сейчас он выглядит очень уверенно, отсюда и результат. Натурализованный бразилец всегда был вратарём высокого уровня. Весной он это в очередной раз доказал.

«Футболисты в первую очередь играют не за Тедеско, а за свои имена и клуб»

— В футболе есть расхожая присказка, что тренеру для того, чтобы построить новую команду, требуется три года. Вас удивляет, что Марко Николич дал результат настолько быстро?

— В современных реалиях данная поговорка не имеет смысла. Покажите мне хотя бы один клуб, который требует результат и при этом даёт наставнику три года. Таких нет. Если специалист квалифицированный, а состав подходит под его концепцию, ему достаточно и одного сезона.

— Выходит, Николичу понадобилось даже меньше времени...

— Остаётся только порадоваться за него. Особенно приятно, что при сербе в составе «Локо» заиграло такое количество молодых футболистов. Но, согласитесь, при Юрии Сёмине команда тоже занимала лидирующие позиции в РПЛ. Новому тренеру достался хороший коллектив и квалифицированные исполнители. А сейчас мы видим, что и сам он в состоянии построить классную команду.

— Доменико Тедеско после возобновления сезона, несмотря на все слухи, неоднократно прямо заявлял, что не останется в «Спартаке». Чем тогда можно объяснить такой сумасшедший настрой его подопечных?

— Мы можем только гадать, но, думаю, Тедеско точно уйдёт. Футболисты — профессионалы, и в первую очередь, они играют не за тренера, а за свои имена и клуб. «Спартак» всегда претендует на самые высокие места, и сейчас у команды появился шанс побороться за чемпионство. Кроме того, ребята отлично готовы физически. Где-то им повезло. Отсюда и кураж.

— Но многие игроки «Спартака» признавались в симпатии к Тедеско.

— Покажите мне хотя бы одного действующего футболиста, который будет ругать своего тренера. Он уходит, а они остаются. Кому-то надо продлевать контракт. Как я уже сказал, люди прежде всего играют за себя и хотят чего-то добиться в текущем сезоне. Но надо отдать должное Тедеско, коллектив в «Спартаке» сложился замечательный.

— Многие связывают прогресс «Спартака» с приходом Промеса.

— Для нашего чемпионата это топ-исполнитель. Квинси сразу набрал неплохие кондиции. К тому же, насколько я знаю, он создаёт хорошую атмосферу в команде. Партнёры видят, насколько голландец — классный футболист, и он служит для них своеобразным примером. Очевидно, с приходом Промеса у «Спартака» больше нет проблем в раздевалке. Это настоящий лидер.