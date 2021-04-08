ЦСКА поздравил Акинфеева с днём рождения и назвал его лучшим российским вратарём
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«Поздравляем с днём рождения легенду и капитана армейцев Игоря Акинфеева! Лучшему российскому вратарю сегодня исполняется 35 лет!» — говорится в сообщении на официальной странице ЦСКА в Instagram.
Акинфеев — воспитанник московского ЦСКА. В 666 матчах за московскую команду вратарь 284 раза оставил ворота в неприкосновенности.
8 апреля Игорю Акинфееву исполнилось 35 лет.
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