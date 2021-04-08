Ярошик ответил на вопрос, справится ли Олич с работой в ЦСКА

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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик ответил на вопрос, справится ли Ивица Олич с работой в московской команде.
Ярошик ответил на вопрос, справится ли Олич с работой в ЦСКА
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«Очень хочется сказать «да», поскольку Ивица — мой друг и я желаю ему всего наилучшего. Но не понаслышке знаю, что даже в маленькой команде возникает очень много проблем. А в топ-клубах вроде ЦСКА их ещё больше. Олич всегда был старательным футболистом, думаю, его отношение к делу не изменилось и на тренерском мостике. Но, боюсь, у него не пойдёт... По крайней мере, так, как хочет сам Ивица. Надеюсь, я ошибаюсь», — сказал Ярошик RT.

Ранее Ярошик поделился мнением о Чалове.

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