Ярошик ответил на вопрос, справится ли Олич с работой в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик ответил на вопрос, справится ли Ивица Олич с работой в московской команде.

«Очень хочется сказать «да», поскольку Ивица — мой друг и я желаю ему всего наилучшего. Но не понаслышке знаю, что даже в маленькой команде возникает очень много проблем. А в топ-клубах вроде ЦСКА их ещё больше. Олич всегда был старательным футболистом, думаю, его отношение к делу не изменилось и на тренерском мостике. Но, боюсь, у него не пойдёт... По крайней мере, так, как хочет сам Ивица. Надеюсь, я ошибаюсь», — сказал Ярошик RT.

Ранее Ярошик поделился мнением о Чалове.