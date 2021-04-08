Экс-футболист ЦСКА о Чалове: падение может продолжаться несколько месяцев, но не лет

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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о нападающем московской команды Фёдоре Чалове.
Экс-футболист ЦСКА о Чалове: падение может продолжаться несколько месяцев, но не лет
  • globallookpress.com

«Чалов — ещё молодой футболист, но в ЦСКА никто не будет ждать, пока он вновь заиграет на прежнем уровне. Падение может продолжаться несколько месяцев, но не лет. Фёдору может помочь приход нового тренера, который посмотрит на него другими глазами и поверит. С другой стороны, Олич может привезти футболиста, который будет больше подходить под его требования. Повторюсь, в такой большой команде, как ЦСКА никто не будет ждать полгода-год, если ты мало забиваешь. Просто придёт другой человек. В настоящий момент серьёзной проблемой для армейцев является как раз отсутствие нападающего, который готов брать на себя ответственность, создавать моменты и забивать решающие мячи», — сказал Ярошик RT.

Ранее Ярошик вспомнил о совместных выступлениях с Оличем в ЦСКА.

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