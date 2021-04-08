Экс-футболист ЦСКА: было весело, когда Олич хотел что-то сказать на теории, а его никто не мог понять

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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик вспомнил о совместных выступлениях с главным тренером московской команды Ивицей Оличем.
Экс-футболист ЦСКА: было весело, когда Олич хотел что-то сказать на теории, а его никто не мог понять
  • © РИА Новости / Юлия Честнова

«Много времени с тех пор прошло… Конечно, иностранцы всегда общаются между собой больше, чем с россиянами. Но тогда у нас была особенно дружная команда. Рахимич стал, можно сказать, наставником Олича и его переводчиком. Ивица и сам хотел наладить со всеми контакт, поскольку был очень общительным человеком, но плохо знал язык. Было весело, когда он хотел что-то сказать на теории, а его просто никто не мог понять. Только я улавливал суть и старался перевести. Мы много смеялись. Но я всегда уважал Ивицу, поскольку видел, как он старается, занимается и любит футбол. Мне нравятся такие люди и игроки. С ним было приятно работать», — сказал Ярошик RT.

Ранее Ярошик объяснил, почему не согласился бы войти в штаб Олича в ЦСКА.

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