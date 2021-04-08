Источник: комитет по этике РФС рассмотрит дело об игре футболистов «Тамбова» на ставках
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Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, обоим футболистам грозит отстранение от футбольной деятельности.
Герман и Еркин накануне дали показания в офисе РФС, однако отказались от проверки на полиграфе. Футболисты обвиняются в том, что делали ставки на матчи с собственным участием.
«Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 13 очками после 24 матчей. В зимнее межсезонье клуб покинула большая часть футболистов из-за долгов по зарплате.
Ранее экс-футболист «Тамбова» Рыбин обвинил губернатора Никитина в невыполнении обещаний перед клубом.