Экс-футболист «Тамбова» Рыбин обвинил губернатора Никитина в невыполнении обещаний перед клубом

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Защитник «Кубани» Алексей Рыбин, ранее выступавший в составе «Тамбова», рассказал о причинах финансовых проблем клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экс-футболист «Тамбова» Рыбин обвинил губернатора Никитина в невыполнении обещаний перед клубом
  • РИА Новости

«Ситуация с долгами «Тамбова»? Это полностью зона ответственности губернатора Тамбовской области Александра Никитина и его зама Олега Иванова. Здесь вопрос исключительно человеческой совести и мужского воспитания, способности отвечать за свои слова. Я присутствовал на встрече с губернатором, как и другие футболисты «Тамбова». Любой из тех, кто тогда присутствовал, подтвердит, что были сказаны слова о погашении долга, об увеличении бюджета и строительстве стадиона. Вопрос в честности и способности нести ответственность за свои слова. Было бы гораздо лучше, если бы тогда губернатор прямо сказал, что в Тамбове нет возможности иметь команду РПЛ. А так получается, что губернатор подставил всех: руководство клуба, РПЛ, РФС, игроков. Всем наобещал — и исчез после выборов. И этот человек руководит достаточно крупным регионом страны», — цитирует Рыбина Sport24.

Из-за больших долгов клуба состав «Тамбова» в зимнее межсезонье покинули большинство футболистов основного состава.

Ранее в «Тамбове» объяснили, почему вернули к тренировкам подозреваемых в игре на ставках футболистов.

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