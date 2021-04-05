В «Тамбове» объяснили, почему вернули к тренировкам подозреваемых в игре на ставках футболистов
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«Александра Еркина и Дмитрия Германа действительно вернули к тренировкам. Никакой фактуры от Российского футбольного союза (РФС) после допросов не было, значит, видимо, всё нормально», — цитирует Коновалову Sport24.
Напомним, что РФС заподозрил Еркина и Германа в игре на ставках.
СМИ писали, что подозрения возникли по итогам матчей Российской премьер-лиги с «Краснодаром» и «Сочи».
Ранее сообщалось, что «Тамбов» вернул к тренировкам подозреваемых в игре на ставках футболистов.