В «Спартаке» заявили, что ведут поиски нового главного тренера на замену Тедеско

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Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о поисках нового главного тренера команды в связи с уходом Доменико Тедеско.
В «Спартаке» заявили, что ведут поиски нового главного тренера на замену Тедеско
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Мы не просто определяем круг, а уже работаем над поиском нового главного тренера. Времени у нас не так много, и мы это понимаем. Думаю, что кандидатов не должно быть слишком много — это означало бы, что мы непрофессионально подходим к вопросу. Должно быть не более пяти кандидатур», — сказал Мележиков «Спорт-экспрессу».

По окончании сезона нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет занимаемую должность в связи с окончанием срока действия контракта.

Ранее Орлов выразил своё восхищение игровой формой «Спартака».

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