Орлов восхитился текущей формой «Спартака»

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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Орлов восхитился текущей формой «Спартака»
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Сейчас в таком же состоянии, как «Зенит», из лидеров находится только «Краснодар». «Спартак» вон как бежит! Правда, им позволил гулять «Краснодар». Но вы видели, какое у «Спартака» желание? Соболев забил. А как бежит Ларссон? Видно, что команда готова, хорошо мотивирована. Конечно, она поведёт очень серьёзную борьбу. У ЦСКА появился Рондон, да и другие футболисты подтянулись. «Рубин» добавится к конкурентам, если два-три тура так сыграет. Это единственная команда у нас, которая играет с тремя нападающими, и она хорошо играет. Значит, так выстроил игру Слуцкий. Значит, это хороший тренер, вот результат его работы. Казанцам осталось три очка до четвёртого места. Все в таблице рядом, клубы будут кататься, как на качелях», — заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге. 

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея 42 очка. На два очка от питерцев отстаёт ЦСКА, на четыре — «Спартак».

Ранее комментатор Орлов обвинил Семака в неудачах «Зенита».

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