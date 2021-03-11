Комментатор Орлов обвинил Семака в неудачах «Зенита»

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об ответственных за неудачи петербургского «Зенита».
Комментатор Орлов обвинил Семака в неудачах «Зенита»
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«Зенит» провалил предсезонную подготовку — вот и результат. Но он должен сам себя выручать. Вытягивать из болота сам себя — как Мюнхгаузен, за волосы. А кто ещё поможет игрокам? Их жизнь зависит от результата. Если результата нет, они закончились. Во-первых, их расформируют, будут тренеров менять, игроков. Так всегда в спорте происходит», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

По мнению комментатора, месяц подготовки не пошёл на пользу «Зениту».

«Зенит» не играет так, как это было у этих же игроков в начале декабря. Небо и земля — по движению и по всем футбольным компонентам. За это ответственность несёт главный тренер. Вот он и должен отвечать — Сергей Богданович Семак, главный ответственный. Все стрелы идут к этой фамилии, и никуда не деться», — добавил он.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42 очками. На втором месте идёт ЦСКА с 40 очками. На третьем — «Спартак» с 38 очками.

Ранее сообщалось, что Акинфеев отправится с ЦСКА на матч РПЛ с «Арсеналом».

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