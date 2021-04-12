«Спартак» высмеял судейство матча с «Локомотивом» при помощи видеоролика

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Пресс-служба московского «Спартака» выложила видеоролик, в котором высмеяла бригаду арбитров матча 25-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом» (РПЛ) (0:2).
«Спартак» высмеял судейство матча с «Локомотивом» при помощи видеоролика
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

В начале второго тайма встречи мяч после удара полузащитника Виктора Мозеса отскочил в руку футболиста железнодорожников. Арбитры, отвечающие за VAR, разобрали эпизод и посчитали, что пенальти назначать не нужно.

Пресс-служба «Спартака» наложила на момент из трансляции, где арбитры смотрят повтор, фрагмент из пародийного ролика видеоблогера Геннадия Горина, в котором он говорит: «Я великий слепой. Я ничего не вижу».

Ранее Червиченко выразил мнение, что вопрос с чемпионством для «Спартака» закрыт.

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