«Спартак» высмеял судейство матча с «Локомотивом» при помощи видеоролика
- © РИА Новости / Павел Бедняков
В начале второго тайма встречи мяч после удара полузащитника Виктора Мозеса отскочил в руку футболиста железнодорожников. Арбитры, отвечающие за VAR, разобрали эпизод и посчитали, что пенальти назначать не нужно.
Пресс-служба «Спартака» наложила на момент из трансляции, где арбитры смотрят повтор, фрагмент из пародийного ролика видеоблогера Геннадия Горина, в котором он говорит: «Я великий слепой. Я ничего не вижу».
April 12, 2021
Ранее Червиченко выразил мнение, что вопрос с чемпионством для «Спартака» закрыт.