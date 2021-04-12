Червиченко считает, что вопрос с чемпионством для «Спартака» закрыт

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о борьбе команды за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) после поражения от «Локомотива» в матче 25-го тура.

«Вопрос с чемпионством для «Спартака» закрыт. У «Зенита» хорошее преимущество, они могут проиграть две игры и всё равно останутся первыми. «Зенит» никогда в жизни не упустит такой отрыв. Де-факто чемпион известен — это «Зенит», — приводит слова Червиченко Sport24.

После поражения от «Локомотива» «Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и за семь туров до конца сезона отстаёт от лидирующего «Зенита» на семь очков.

«Локомотив», в свою очередь, набрал 46 очков и занимает третье место.

Ранее Федун заявил, что «Спартак» до последнего будет бороться за чемпионство в РПЛ.