Червиченко считает, что вопрос с чемпионством для «Спартака» закрыт
«Вопрос с чемпионством для «Спартака» закрыт. У «Зенита» хорошее преимущество, они могут проиграть две игры и всё равно останутся первыми. «Зенит» никогда в жизни не упустит такой отрыв. Де-факто чемпион известен — это «Зенит», — приводит слова Червиченко Sport24.
После поражения от «Локомотива» «Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и за семь туров до конца сезона отстаёт от лидирующего «Зенита» на семь очков.
«Локомотив», в свою очередь, набрал 46 очков и занимает третье место.
Ранее Федун заявил, что «Спартак» до последнего будет бороться за чемпионство в РПЛ.