Федун заявил, что «Спартак» до последнего будет бороться за чемпионство в РПЛ

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после поражения от «Локомотива» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги высказал мнение о борьбе команды за чемпионство в РПЛ.
Федун заявил, что «Спартак» до последнего будет бороться за чемпионство в РПЛ
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Спартак» уже выбывает из борьбы за чемпионство? Будем бороться до конца», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

После поражения от «Локомотива» «Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и за семь туров до конца сезона отстаёт от лидирующего «Зенита» на семь очков.

«Локомотив», в свою очередь, набрал 46 очков и занимает третье место.

Ранее Федун прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива».

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