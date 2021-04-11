Федун заявил, что «Спартак» до последнего будет бороться за чемпионство в РПЛ
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«Спартак» уже выбывает из борьбы за чемпионство? Будем бороться до конца», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».
После поражения от «Локомотива» «Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и за семь туров до конца сезона отстаёт от лидирующего «Зенита» на семь очков.
«Локомотив», в свою очередь, набрал 46 очков и занимает третье место.
Ранее Федун прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива».