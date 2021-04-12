В FARE выступили в защиту Гилерме в ситуации с болельщиками «Спартака»

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировали на ситуацию между голкипером московского «Локомотива» Маринато Гилерме и болельщиками столичного «Спартака» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Гилерме подвергается оскорблениям на расовой почве почти в каждом матче против московского «Спартака» последние пять лет. Это не просто оскорбления, а сравнение его с обезьяной и унижение его заслуг в сборной России из-за его происхождения. Выходит, что «Спартак» всё это время получал слишком мягкие санкции, чтобы иметь какое-либо влияние или иметь сдерживающий эффект на болельщиков «Спартака», — приводит слова из заявления FARE «Спорт-Экспресс».

В организации считают, что данный инцидент должен стать тревожным звонком для КДК РФС. Отмечается, что решения КДК не имели должного воздействия на «Спартак» и в FARE надеются на изменение ситуации, чтобы остановить расизм в отношении голкипера.

«Мысль о том, что человек может каким-то образом спровоцировать расистские оскорбления на основании его цвета кожи, постыдна и заставляет усомниться в серьёзности намерений «Спартака» по борьбе с дискриминацией в футболе. Мы рассматриваем это как попытку оправдания не одного, а целой серии постыдных инцидентов со стороны фанатов «Спартака» в адрес Гилерме за последние пять лет. Мы выражаем солидарность и поддержку Гилерме и всем жертвам дискриминации в футболе, и уверены, что жертвы расизма не должны быть наказаны за то, что подвергаются подобным унижениям», — заявили в FARE.

Оскорбления с трибун в адрес Гилерме были зафиксированы в протоколе делегата матча. При этом, по утверждению красно-белых, зачинщиком конфликта был вратарь, показывавший им неприличные жесты.

Ранее Вячеслав Малафеев поддержал Гилерме, который подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Спартака».