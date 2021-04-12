Малафеев поддержал Гилерме, который подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Спартака»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев выступил со словами поддержки в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме, который подвергся оскорблениям со стороны фанатов соперника во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (2:0).

«Говорят, что эмоциональность Гилерме была обусловлена расистскими выкриками с трибун в его сторону. Если это действительно так, то такую эмоциональность Маринато можно понять. Любые оскорбления непозволительны. Тем более касающиеся расы, вероисповедания, национальности и так далее. Гилерме — сильный игрок. Напомню, он вратарь сборной России по футболу. Хочу поддержать Маринато и пожелать ему быть ещё сильнее!» — цитирует Малафеева Sport24.

Оскорбления с трибун в адрес Гилерме были зафиксированы в протоколе делегата матча.

Ранее болельщик «Спартака» рассказал, c чего начался конфликт фанатов с Гилерме.