Малафеев поддержал Гилерме, который подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Спартака»
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- РИА Новости
«Говорят, что эмоциональность Гилерме была обусловлена расистскими выкриками с трибун в его сторону. Если это действительно так, то такую эмоциональность Маринато можно понять. Любые оскорбления непозволительны. Тем более касающиеся расы, вероисповедания, национальности и так далее. Гилерме — сильный игрок. Напомню, он вратарь сборной России по футболу. Хочу поддержать Маринато и пожелать ему быть ещё сильнее!» — цитирует Малафеева Sport24.
Оскорбления с трибун в адрес Гилерме были зафиксированы в протоколе делегата матча.
Ранее болельщик «Спартака» рассказал, c чего начался конфликт фанатов с Гилерме.