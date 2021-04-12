Болельщик «Спартака» рассказал, c чего начался конфликт фанатов с Гилерме

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Болельщик «Спартака», ведущий видеоблог «Дневник фаната» на YouTube, высказался о ситуации с голкипером «Локомотива» Гилерме во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Болельщик «Спартака» рассказал, c чего начался конфликт фанатов с Гилерме
  • РИА Новости

«Наша трибуна в этот момент гнала команду вперёд, иногда обмениваясь любезностями с фанатами «Локомотива». Куда же без этого. Важно отменить, что зарядов в сторону вратаря железнодорожников и сборной России не было. Когда же «Локомотив» открыл счёт в матче, вратарь футбольного клуба «Локомотив» разворачивается к нашей трибуне и начинает крутить бутылкой в районе паха, показывать жест рукой, а затем кидает эту бутылку в нашу сторону. После этого с трибуны посыпался гул, а где-то (стоит отменить, что это было децентрализованным зарядом) болельщики задались вопросом, зачем этот вратарь нужен сборной России», — цитирует болельщика Sport24.

13 апреля КДК рассмотрит поведение болельщиков «Спартака», оскорблявших Гилерме по расовому признаку. Сам футболист также вызван на заседание.

Ранее Дасаев призвал оштрафовать Гилерме за поведение в матче со «Спартаком».

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