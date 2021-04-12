Прогресс молодых футболистов и сравнение Гилерме с Нойером: что обсуждали после матча «Локомотив» — «Спартак»

После матча со «Спартаком» в рамках 25-го тура РПЛ вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме можно сравнить с Мануэлем Нойером. Об этом заявил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. По словам специалиста, ему нечасто приходилось видеть такую игру голкипера. В свою очередь, наставник железнодорожников Марко Николич отметил прогресс молодых футболистов, в частности Александра Сильянова. А Гилерме рассказал о спаде в конце прошлого года и подчеркнул, что считает невызов в сборную России заслуженным.

«Каждый может говорить что угодно, но мы выиграли восемь матчей»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Спартаком» пребывал в отличном настроении, однако не проявлял эмоции слишком открыто.

— Набрали три очка и выполнили поставленную задачу. Приятно, что снова удалось не пропустить. Это очень важно для команды. Теперь нужно двигаться дальше и восстанавливаться к следующей встрече с «Ростовом». Также хочу поблагодарить болельщиков. Их поддержка была отличной.

— Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сравнил Маринато Гилерме с Мануэлем Нойером. Что можете сказать по этому поводу?

— Гиля находится в хорошей форме. Почему в начале матча поддались давлению соперника? Каждый может говорить что угодно, но факт остаётся фактом: мы выиграли восемь матчей, практически не пропускаем, зато много забиваем. Мы справляемся с разными стилями. «Локомотив» неоднократно противостоял соперникам с высоким прессингом, но нашёл против них оружие. То же касается оппонентов, которые глубоко садятся в оборону. Да, «Спартак» подавил нас в начале встречи, но мы воспользовались этим и забили два мяча.

— На кого в преддверии дерби обращали особенное внимание в составе красно-белых?

— Могу сказать, что для нас важнее собственная игра. Повторюсь, мы всегда находим решения против различных действий соперника. «Спартак» играет первым номером, но мы хорошо подготовились. Считаю, футболу в исполнении своей команды нужно уделять 90—95% времени, тогда как футболу соперника — 5—10%.

— Были ли в игре ваших подопечных какие-то недостатки?

— Они есть всегда. Но я не готов сейчас говорить об этом публично... Думаю, нужно было действовать чуть посерьёзнее в завершении. Мы могли забить намного больше.

— Сегодня на замену впервые за долгое время вышел Антон Миранчук. В какой форме он находится?

— Он здоров и готов играть. Рад, что Антон вернулся на поле. Это качественный футболист, который может принести пользу команде.

— Смолов в последних пяти матчах во всех турнирах забил пять мячей. С чем связано его преображение?

— Фёдор забивает постоянно. Это работа нападающего. Когда он оформил дубль в игре с «Сочи», я сказал, что это его долг. У него есть все необходимые качества, чтобы поражать чужие ворота. Также я бы хотел отметить игру молодого Александра Сильянова и всей линии обороны. Ребята провели очень хороший матч. В раздевалке сказал им, что выиграет и проиграет сегодня только команда целиком.

— Не боялись включать в основной состав Сильянова, который до этого не провёл в РПЛ ни матча?

— Он один из группы футболистов 2001 года рождения, которые постоянно тренируются с нами. Собственно, Станислав Мухин уже пробился в основу. Мы рады видеть этих ребят и чувствовать их прогресс. Сильянов провёл отличную игру, хотя вышел не на своей позиции. Вообще-то он правый защитник.

— Не кажется ли вам, что удаление Айртона стало ключевым моментом матча?

— Удаление всегда влияет на игру. Это помогло нам одержать итоговую победу.

— По слухам, трудности с продлением контракта испытывает Рифат Жемалетдинов.

— Он будет с нами. Это воспитанник клуба и футболист сборной России, который отлично выглядит сейчас. Не знаю, подпишет ли Рифат контракт, но знаю, что с обеих сторон есть желание пролонгировать его.

«Нечасто в своей жизни мне приходилось видеть подобную игру вратаря»

В свою очередь, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не скрывал разочарования результатом и тем, что его подопечные прервали четырёхматчевую победную серию. По его словам, они вполне могли забить и восемь мячей, если бы реализовали свои моменты.

— Начало матча получилось хорошим. Мы контролировали ход игры, как и планировали. Если бы Айртон в нескольких моментах нашёл бы партнёров в чужой штрафной, глядишь, открыли бы счёт. Но это удалось сделать «Локомотиву» в первой же атаке. В дальнейшем продолжали играть неплохо, но незадолго до перерыва случилось удаление. В перерыве поменяли схему и проявили характер. Стали больше работать флангами, атаковать из глубины. Во втором тайме можно было бы забить. Отмечу Гилерме. Нечасто в своей жизни мне приходилось видеть подобную игру вратаря. Его можно сравнить с Мануэлем Нойером.

— Судья сегодня мог поставить несколько пенальти в ворота железнодорожников, но не сделал этого...

— Мне сложно говорить что-либо об арбитрах. Вот и всё. Вы не видели ни одного решения VAR в пользу «Спартака»? За два года, что работаю в России, могу вспомнить только один эпизод: в матче с «Крыльями Советов» сопернику дали красную за игру рукой. VAR может быть хорошим инструментом, если им правильно пользоваться, как, например, в еврокубках. Мы сегодня уступили, но могли забить восемь мячей. Поэтому не хочу говорить ни о судьях, ни о VAR. Это очень тонкая тема. Должны сконцентрироваться на том, что сами в состоянии изменить.

— Футболисты «Локомотива» зачастую организовывали контратаки после розыгрыша стандартов у своих ворот.

— Вы абсолютно правы, но дело не только в этом. Главная причина — Ведран Чорлука. Он выиграл всю борьбу и просто притягивал мячи. Его действия стали для нас проблемой. Нужно было лучше работать на подборах. Второй гол так и получили. Чорлука выиграл борьбу после подачи Айртона, и «Локомотив» убежал в контратаку.

— Соперники «Спартака» часто пользуются тем, что команда идёт вперёд и оставляет за спиной свободные зоны. Не было мысли хоть раз изменить тактику?

— А почему мы должны делать ставку на оборону? Мы одержали четыре победы подряд, играя первым номером. Сегодня тоже контролировали ход матча. Во втором тайме, конечно, не прессинговали так высоко, как в первом, но это не столь важно. Нам нравится иметь серьёзное преимущество во владении мячом. Мы много очков набрали, действуя в таком ключе.

— Показалось, что Айртон мог получить жёлтую карточку в эпизоде с удалением, если бы попытался сыграть в мяч. Он вообще знает правила?

— Нужно будет ещё посмотреть повтор. Не скажу, что проиграли из-за Айртона. Поражение — вина всей команды. Он хорошо смотрелся в первом тайме, а если и допустил ошибку, то неумышленно. Теперь предстоит подумать, кем заменить его в следующей встрече. Будем как-то с этим справляться.

«Причиной того, что меня не вызвали в сборную, был я сам»

Главным героем противостояния стал Гилерме, который совершил десять сейвов и неоднократно спасал свою команду. В общении с журналистами голкипер назвал встречу со «Спартаком» «матчем за шесть очков» и посетовал, что «Локомотив» начал её не очень удачно.

«Могли бы вести себя увереннее. Потом уже наладили игру, начали убегать в контратаки. Главное, получилось реализовать момент, который имели. После удаления, конечно, старались действовать умнее — на результат», — подвёл итоги дерби Гилерме.

Вслед за этим один из корреспондентов отметил, что Маринато сыграл со «Спартаком» «как бог». В ответ футболист достаточно откровенно рассказал о своём спаде в конце прошлого года.

«Когда уехал в отпуск зимой, думал, что должен прийти в себя. Я не играл на том уровне, на котором могу. На сборах в Испании у меня была цель — вернуться. Я много лет провёл в России и считаю, что никому ничего доказывать не должен. Но мне хотелось доказать прежде всего самому себе, что могу ещё несколько лет провести на своём уровне. Рано делать выводы, но я начинаю возвращаться. Сегодня Бог подарил мне такую игру. Но важно, что победу одержал не я, а «Локомотив». Если вся команда не бьётся, один человек ничего не сделает. Поэтому все молодцы. У нас была очень сложная неделя. После встречи с «Сочи» десять человек заболели, и играть было не так просто. Но сейчас все настроены на достижение цели. Верю, у нас всё получится», — выразил надежду Гилерме.

Натурализованный бразилец также прямо ответил на вопрос о своём невызове в сборную России и признал решение Черчесова абсолютно логичным и правильным.

«Он хорошо знает мои способности. К нему нет никаких вопросов. Причиной того, что меня не вызвали в сборную, был я сам. Ведь в прошлом году к качеству моей игры возникало много вопросов, но Черчесов всё равно приглашал меня, тем самым демонстрируя доверие. Честно говоря, я не был достоин вызова. Сделаю всё, чтобы вернуться в национальную команду. Это моя цель», — добавил Гилерме.

Напоследок Маринато признался, почему принял решение отращивать волосы. По его словам, он хочет быть похож на бывшего вратаря сборной страны и «Локомотива» Сергея Овчинникова, который во время карьеры выходил на поле с косичкой.

Также итоги встречи подвёл бразильский защитник «Локомотива» Пабло. Он, как и Гилерме, назвал игру непростой и посетовал, что в дебюте команде не хватало уверенности.

«Команда у нас только строится, но у неё уже появляется своя идентичность. Даже в сложные моменты удавалось не терять концентрацию и убегать в контратаки, которые в итоге принесли нам победу», — заявил защитник.

Из футболистов «Спартака» на вопросы журналистов ответил Наиль Умяров. Полузащитник пообещал, что красно-белые сделают выводы из этой неудачи. Также игрок признался, что он и его партнёры знали об итогах матча между «Зенитом» и «Сочи».

«Результат, конечно, знали, но внимания на это не обращали. Повторюсь, в первую очередь нужно было побеждать самим. Пока ничего не потеряно, будем бороться до конца. Во-первых, нужно доставать «Зенит». Это главная задача. Теперь сделать это будет сложнее, но шансы остаются. За второе место и зону Лиги чемпионов также будем биться», — отметил Умяров.

Наиль рассказал, какие задачи перед ним поставил Тедеско перед выходом на замену в перерыве. По словам спортсмена, от него требовалось выполнять большой объём работы в центре поля на пару с Алексом Кралом.

«В любом случае, когда счёт 0:2, ты хочешь отыграться. У нас подобралась амбициозная команда. Перестроились на схему 4 — 4 — 1. Это было видно. Требовалось идти вперёд, что мы и делали. Создали свои моменты, но реализовать их не удалось», — добавил Умяров.

Полузащитник также назвал Гилерме качественным вратарём и отметил, что забить ему в этот вечер было практически невозможно.

«Когда голкиперы ловят такой кураж, пробить их сложно. Но мы обязаны были это делать. Создаём моменты, а их нужно ещё и реализовывать», — подчеркнул Умяров.

Наконец, футболист «Спартака» не стал обсуждать работу Кирилла Левникова и признался, что просто не видел эпизода с попаданием мяча в руку Пабло во втором тайме.

«Судьи смотрели повтор, какое-то время это заняло. Если VAR согласился с Левниковым, наверное, он принял правильное решение», — объяснил Умяров.