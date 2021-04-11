Умяров прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Не получилось победить. Мы настраивались на победу, но увы. Не всегда команда побеждает. Мы должны правильные выводы сделать и идти дальше. Следующий матч с «Уфой», надо настраиваться на него и набирать три очка», — заявил Умяров после матча.

Он отметил, что у «Спартака» амбициозная команда.

«Пока ничего не потеряно, будем до конца стараться. Во-первых, надо достать «Зенит». Это стало тяжелее, но шансы остаются. За второе место без вопросов будем биться до конца. Будем стараться побеждать», — добавил футболист.

«Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2, играя большую часть второго тайма в меньшинстве.

Ранее Тедеско заявил, что игра Чорлуки стала проблемой для «Спартака» в матче с «Локомотивом».