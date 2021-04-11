Тедеско заявил, что игра Чорлуки стала проблемой для «Спартака» в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отметил игру защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тедеско заявил, что игра Чорлуки стала проблемой для «Спартака» в матче с «Локомотивом»
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Действительно, дело не только в стандартах. После подач «Локо» убегал в контратаки. Основная причина — Чорлука, он выиграл всю борьбу, притягивал мячи. Его игра стала проблемой для нас. Нужно было лучше работать на подборах в таких ситуациях. Второй гол нам так и забили. Чорлука выиграл борьбу после подачи Айртона, и «Локо» убежал в контратаку», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратится в ЭСК РФС относительно судейства в матче с «Локомотивом».

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