Ледяхов: с приходом Промеса у «Спартака» больше нет проблем в раздевалке
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«Для нашего чемпионата это топ-исполнитель. Квинси сразу набрал неплохие кондиции. К тому же, насколько я знаю, он создаёт хорошую атмосферу в команде. Партнёры видят, насколько голландец — классный футболист, и он служит для них своеобразным примером. Очевидно, с приходом Промеса у «Спартака» больше нет проблем в раздевалке. Это настоящий лидер», — сказал Ледяхов в интервью RT.
Ранее Ледяхов оценил прогресс «Локомотива» под руководством Марко Николича.