Ледяхов: с приходом Промеса у «Спартака» больше нет проблем в раздевалке

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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о преображении команды после возвращения нападающего Квинси Промеса.
Ледяхов: с приходом Промеса у «Спартака» больше нет проблем в раздевалке
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Для нашего чемпионата это топ-исполнитель. Квинси сразу набрал неплохие кондиции. К тому же, насколько я знаю, он создаёт хорошую атмосферу в команде. Партнёры видят, насколько голландец — классный футболист, и он служит для них своеобразным примером. Очевидно, с приходом Промеса у «Спартака» больше нет проблем в раздевалке. Это настоящий лидер», — сказал Ледяхов в интервью RT.

Ранее Ледяхов оценил прогресс «Локомотива» под руководством Марко Николича.

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