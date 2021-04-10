Ледяхов: с приходом Промеса у «Спартака» больше нет проблем в раздевалке

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о преображении команды после возвращения нападающего Квинси Промеса.

«Для нашего чемпионата это топ-исполнитель. Квинси сразу набрал неплохие кондиции. К тому же, насколько я знаю, он создаёт хорошую атмосферу в команде. Партнёры видят, насколько голландец — классный футболист, и он служит для них своеобразным примером. Очевидно, с приходом Промеса у «Спартака» больше нет проблем в раздевалке. Это настоящий лидер», — сказал Ледяхов в интервью RT.

Ранее Ледяхов оценил прогресс «Локомотива» под руководством Марко Николича.