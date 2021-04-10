Ледяхов оценил прогресс «Локомотива» под руководством Николича

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о победной серии столичного «Локомотива» под руководством сербского специалиста Марко Николича.

«Остаётся только порадоваться за него. Особенно приятно, что при сербе в составе «Локо» заиграло такое количество молодых футболистов. Но согласитесь: при Юрии Сёмине команда тоже занимала лидирующие позиции в Российской премьер-лиге. Новому тренеру достался хороший коллектив и квалифицированные исполнители. А сейчас мы видим, что и сам он в состоянии построить классную команду», — сказал Ледяхов в интервью RT.

Ранее Ледяхов назвал Смолова основной ударной силой «Локомотива».